МЗС Польщі: Росія тримає в Калінінградській області 100 ядерних боєголовок

Росія тримає в Калінінградській області, що межує з Польщею та Литвою, близько 100 тактичних ядерних боєголовок.

Про це у Берліні повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Конференції з відновлення України, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, напад РФ на Євросоюз не є чимось нереальним, тому союзники мають бути готовими. Крім того, він згадав, що поруч із Польщею розташована близька до РФ Білорусь і наголосив, що деякі російські ракети, які атакують Україну, перетинають кордон Польщі.