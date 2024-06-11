МЗС Польщі: Росія тримає в Калінінградській області 100 ядерних боєголовок

Росія тримає в Калінінградській області, що межує з Польщею та Литвою, близько 100 тактичних ядерних боєголовок.
Про це у Берліні повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Конференції з відновлення України, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, напад РФ на Євросоюз не є чимось нереальним, тому союзники мають бути готовими. Крім того, він згадав, що поруч із Польщею розташована близька до РФ Білорусь і наголосив, що деякі російські ракети, які атакують Україну, перетинають кордон Польщі.
- Згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2023 рік, у світі налічується 12 512 ядерних боєголовок. Росія має 5 889 ядерних боєголовок, США — 5 244, Китай — 410, Франція — 290, Британія — 225, а Індія, Пакистан та Ізраїль менше 170. У Північної Кореї, за даними SIPRI, до 30. Кількість боєголовок при цьому зростає.
- Росія та Білорусь також стверджують, що Москва передала у 2023 році Мінську ядерну тактичну зброю. За даними CNN, американська розвідка не сумнівається в наявності російської ядерної зброї в Білорусі.