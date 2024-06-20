Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира з посади

Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, якого звинувачують в смертельній ДТП на блокпості в Києві.

Про це пише ВРП.

Рішення про відсторонення з подальшим звільненням судді Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила ще 24 квітня. Тандир оскаржив його, але ВРП вирішила залишити рішення без змін.

Це рішення ще можна буде оскаржити у Верховному суді. Рішення цієї інстанції буде остаточним.

Центр протидії корупції пише, що на засіданні Тандир переконував, що нічого не порушив, не уникав проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння, перебував у шоковому стані.

Що передувало

26 травня 2023 року голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Його справу слухають у Святошинському суді Києва. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стан спʼяніння на момент ДТП.

15 грудня 2023 року «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

Востаннє арешт Тандиру продовжили до 21 липня.