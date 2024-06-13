Голова Пентагону за підсумками формату «Рамштайн» не оголосив про передачу Україні системи Patriot, попри заяви в медіа

Голова Пентагону Ллойд Остін за підсумками формату «Рамштайн» на брифінгу не оголосив про передачу Україні системи зенітно-ракетного комплексу Patriot, попри повідомлення в медіа. Ллойд Остін лише зазначив, що посилення української протиповітряної оборони сьогодні залишається пріоритетом.

Газета The New York Times із посиланням на високопосадовців адміністрації Байдена та військових 11 червня писала, що президент США підтримав рішення відправити в Україну одну систему Patriot із Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ. Стверджувалося, що найближчим часом цей Patriot буде на передовій, якщо йому не знадобляться обслуговування або модифікація.

Заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик 13 червня написав у Х, що його країна не погоджується на передачу Україні системи, назвавши її польською батареєю. «Польські патріоти захищають польське небо, і це не зміниться», — зауважив він.