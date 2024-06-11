Італія готує новий пакет військової допомоги для України й виділяє €140 мільйонів на розвиток інфраструктури

Італія виділить €140 мільйонів на розвиток української інфраструктури, а ще готує новий пакет військової допомоги для України з посиленням протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час Конференції з питань відбудови України.

Таяні наголосив, що для відновлення України першочергово важливо захистити українську інфраструктуру та будинки за допомогою ППО. Тож Італія відправить новий військовий пакет із ЗРК SAMP/T для протиповітряної оборони України.

Також країна погодила пакет на €140 мільйонів на розвиток української інфраструктури, залізниці, охорони здоровʼя, агросектора та розмінування. Частину виділених грошей інвестують у відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі.