Reuters: Італія планує відправити в Україну другу систему ППО SAMP/T

Італія, ймовірно, надішле Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

За даними співрозмовника агентства, Італія готується відправити SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії.

Однак він не уточнив часових рамок для будь-якої поставки.

З початку вторгнення рф в лютому 2022 року, Італія схвалила вісім пакетів підтримки для України. Система SAMP/T, ймовірно, буде частиною девʼятого пакету, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.

Всі поставки є офіційною таємницею, і уряд Італії ніколи не оприлюднював точний список озброєнь, які він відправив в Україну.

Газета Corriere della Sera повідомляла, що італійський уряд може дати зелене світло новим поставкам після саміту лідерів країн «Великої сімки», який Італія прийматиме 13—15 червня.