Reuters: Італія планує відправити в Україну другу систему ППО SAMP/T

Італія, ймовірно, надішле Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.
За даними співрозмовника агентства, Італія готується відправити SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії.
Однак він не уточнив часових рамок для будь-якої поставки.
З початку вторгнення рф в лютому 2022 року, Італія схвалила вісім пакетів підтримки для України. Система SAMP/T, ймовірно, буде частиною девʼятого пакету, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.
Всі поставки є офіційною таємницею, і уряд Італії ніколи не оприлюднював точний список озброєнь, які він відправив в Україну.
Газета Corriere della Sera повідомляла, що італійський уряд може дати зелене світло новим поставкам після саміту лідерів країн «Великої сімки», який Італія прийматиме 13—15 червня.
- Наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів та протиповітряного прикриття важливих нерухомих обʼєктів. Ця система ППО здатна збивати літаки, крилаті й балістичні ракети.
- Першу таку систему Україна отримала у 2023 році від Франції та Італії.