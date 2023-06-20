Франко-італійська система ППО SAMP/T уже працює в Україні. Це підтвердив Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив Rai News, що в Україні розгорнули й поставили на бойове чергування систему протиповітряної оборони SAMP/T франко-італійського виробництва.

«Я радий, що можу повідомили разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові обʼєкти і життя людей», — сказав Макрон.

Це перше офіційне підтвердження того, що Україна отримала ці зенітно-ракетні комплекси.

Ця система ППО здатна знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км і на висоті до 25 км. Також вона може працювати по балістичних ракетах, що на відстані й висоті до 25 км. SAMP/T — єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю.