До формату «Рамштайн» доєдналась Аргентина. Допомога Україні розширюється

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі «Рамштайн» заявив, що до Контактної групи з питань оборони України доєдналась Аргентина. Країну на засіданні представляє міністр оборони Луїс Петрі.
«Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами», — заявив голова Пентагону.
У роботі групи беруть участь понад 50 країн — усі країни блоку НАТО, більшість держав ЄС та союзники з Африки та Азії.
- Сьогодні, 13 червня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23-тє засідання у форматі «Рамштайн» для допомоги Україні. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров. На порядку денному «Рамштайну» посилення ППО України, зокрема й зенітними ракетними комплексами Patriot.
- Також сьогодні буде засідання Ради Україна — НАТО. Міністри мають обговорити підтримку України в довгостроковій перспективі.