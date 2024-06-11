Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. У ньому ППО малої дальності Mistral

Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них.
Про це повідомляється на сайті естонського Міноборони.
«Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала максимальну користь від неї [ППО], не завдаючи шкоди боєздатності Сил оборони Естонії, і щоб ми могли відновити необхідні поставки в найкоротші терміни», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Кількість систем і ракет не розкривають.
- Mistral — це французький зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків. Він буває переносним (ПЗРК) та у варіанті на стартових платформах для транспорту, кораблів і вертольотів. Радіус дії комплексу — до 6 кілометрів на висоту до 3 км.
- Раніше Естонія передавала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспорт, звʼязок, польові госпіталі та медикаменти.