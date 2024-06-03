Експремʼєра Пакистану Імрана Хана виправдали в справі про розголошення держтаємниці

Пакистанський суд виправдав колишнього премʼєр-міністра Імрана Хана у справі про розголошення державної таємниці. Проте Хан залишиться у вʼязниці, оскільки відбуває покарання в іншій справі.
Про це повідомив адвокат Імрана Хана, передає Reuters.
У січні 2024 року 71-річного Хана засудили до 10 років увʼязнення — його визнали винним у розголошенні державної таємниці. Тоді суд постановив, що Хан оприлюднив зміст секретної телеграми, надісланої послом Пакистану у Вашингтоні до уряду в Ісламабаді. Разом із колишнім премʼєром до 10 років увʼязнення засудили й ексміністра закордонних справ Пакистану Шаха Мехмуда Куреші — зараз його також виправдали.
Попри виправдання у цій справі, Імран Хан залишиться у вʼязниці через іншу справу — він і його дружина Бушра Бібі отримали сім років вʼязниці за надто швидке весілля після розлучення, що суперечить традиціям ісламу.
На початку квітня Апеляційний суд Пакистану призупинив 14-річний термін увʼязнення для колишнього премʼєр-міністра Імрана Хана та його дружини Бушри Бібі у справі про корупцію.
- Перші підозри в корупції Хану, який обіймав посаду премʼєра Пакистану з 2018 по 2022 рік, висунули в жовтні 2022 року. Наразі проти нього порушено понад 170 судових справ. У травні 2023 року суд заарештував Хана, але через масштабні акції протесту в усій країні йому змінили запобіжний захід і дозволили повернутися додому. Імран Хан залишається популярним у Пакистані. Сам він каже, що численні справи проти нього є політично вмотивованими.