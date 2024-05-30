Суд відправив під арешт ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова за новою підозрою

Печерський районний суд Києва заарештував ексначальника Одеського Територіального центру комплектування Євгена Борисова на два місяці з можливістю вийти під заставу в 140 мільйонів гривень.

Про це повідомило Держбюро розслідувань.

Працівники ДБР затримали експосадовця в Києві 28 травня на виході із СІЗО, після того як за нього внесли 12 мільйонів гривень застави за попереднім обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 142 мільйони гривень. Ексвійськкому загрожує до 15 років позбавлення волі. Тепер його повернуть до слідчого ізолятору.

У день затримання ДБР зауважувала, що Борисов після внесення застави планував втекти за кордон.

Справа Борисова

22 червня 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК, а президент Зеленський доручив тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх військкомів у всіх регіонах країни.

28 червня стало відомо, що одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень.

Загалом Борисову оголосили підозри в незаконному збагаченні, умисному ухиленні від військової служби, неприбутті вчасно на службу без поважних причин. Тепер додалася підозра в легалізації незаконних доходів.