Німеччина виділить €60 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні, заявила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі зі своїми колегами з Євросоюзу у Брюсселі.
Як пише N-TV, гроші спрямують на допомогу східним областям України.
«Ситуація на сході України залишається незмінною: там бракує всього. Люди страждають під російською терористичною окупацією вже більше двох з половиною років», — заявила Бербок.
На тлі нещодавніх атак росії Бербок наголосила, що всебічна підтримка України є ще більш важливою в ці часи. Для того, щоб забезпечити мир, Україна потребує підтримки у всіх вимірах.
- Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.
- Україна в наступних пакетах від Німеччини очікує три мобільні ракетні системи M142 HIMARS, систему ППО Patriot і шість гелікоптерів Sea King Mk41.