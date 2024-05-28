Німеччина виділить €60 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні, заявила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі зі своїми колегами з Євросоюзу у Брюсселі.

Як пише N-TV, гроші спрямують на допомогу східним областям України.

«Ситуація на сході України залишається незмінною: там бракує всього. Люди страждають під російською терористичною окупацією вже більше двох з половиною років», — заявила Бербок.

На тлі нещодавніх атак росії Бербок наголосила, що всебічна підтримка України є ще більш важливою в ці часи. Для того, щоб забезпечити мир, Україна потребує підтримки у всіх вимірах.