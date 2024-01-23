Німеччина передасть Україні шість військових гелікоптерів

Німеччина передасть Україні списані багатоцільові військові гелікоптери Sea King Mk41 у кількості шість одиниць. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових, оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Sea King — це перевірений і надійний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу», — підкреслив Пісторіус.

Поставка гелікоптерів розпочнеться з другого кварталу 2024 року.

Раніше Британія передала Україні три гелікоптери Sea King.