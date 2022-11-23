Британія передасть ЗСУ три гвинтокрили Sea King і 10 тисяч артснарядів

Велика Британія передасть Україні три гвинтокрили Sea King і 10 тисяч артилерійських снарядів.

Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес під час виступу в Осло, передає ВВС.

За його словами, перший із трьох гвинтокрилів Sea King уже прибув до України — за останні шість тижнів українські екіпажі пройшли у Британії навчання з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.

Крім того, ЗСУ отримають ще 10 тисяч артилерійських снарядів, щоб захистити нещодавно звільнену територію.

Міністр наголосив, що підтримка Британією України залишиться непохитною.