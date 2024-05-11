США схвалили продаж Україні трьох установок HIMARS

Державний департамент США схвалив терміновий продаж уряду України трьох реактивних систем залпового вогню HIMARS приблизно за $30 мільйонів.

Про це йдеться в повідомленні Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Ці три HIMARS купить для України уряд Німеччини, про що раніше заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. У заяві відомства сказано, що з проханням придбати ці РСЗВ раніше звертався уряд України.

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає термінового продажу Україні вказаних систем. Вони надійдуть із запасів армії Сполучених Штатів.