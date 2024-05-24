Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. У ньому 10 танків Leopard 1A5 і багато іншого

Уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.
У пакеті:
- 10 бойових танків Leopard 1 A5 (спільно з Данією);
- ремонтно-евакуаційна бронемашина Bergepanzer 2 ARV;
- мостоукладач Biber;
- броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs;
- 16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- 4 інженерні машини Wisent 1;
- 34 розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun;
- 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- 8 500 боєприпасів до 155-мм артилерії;
- 1,75 мільйона боєприпасів для вогнепальної зброї;
- 111 гвинтівок Haenel CR308, 80 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 540 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
- 20 кулеметів MG3 на танки Leopard, БМП Marder та інженерні машини.
Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.
Україна в наступних пакетах від Німеччини очікує три мобільні ракетні системи M142 HIMARS, систему ППО Patriot і шість гелікоптерів Sea King Mk41.