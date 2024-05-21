Кабмін виділив 428 мільйонів гривень на продовження програми «єВідновлення»

Кабінет міністрів виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 мільйонів гривень на продовження реалізації програми «єВідновлення».

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів у будинках, які постраждали від війни.

За рік програмою «єВідновлення» скористалося понад 57 тисяч українців, чиє житло було повністю або частково зруйноване під час бойових дій.

Сума виплачених компенсацій від держави — понад 11 мільярдів гривень. З них 5,8 мільярда гривень пішли на ремонти, ще 5,6 мільярда гривень — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.

Вже 2 800 сімей через сертифікати придбали житло.