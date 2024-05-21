Кабмін виділив 428 мільйонів гривень на продовження програми «єВідновлення»

Кабінет міністрів виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 мільйонів гривень на продовження реалізації програми «єВідновлення».
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів у будинках, які постраждали від війни.
За рік програмою «єВідновлення» скористалося понад 57 тисяч українців, чиє житло було повністю або частково зруйноване під час бойових дій.
Сума виплачених компенсацій від держави — понад 11 мільярдів гривень. З них 5,8 мільярда гривень пішли на ремонти, ще 5,6 мільярда гривень — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.
Вже 2 800 сімей через сертифікати придбали житло.
- Наразі в Україні діє програма «єВідновлення» для отримання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло. 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом відповідних заявок. У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом, а також послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей з житлом у спільній власності.
- З грудня українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно отримали можливість подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру. На єдиному порталі державних послуг «Дія» вже працює обмін житлового сертифіката на житло.
- 2 квітня в Гаазі запустили Міжнародний реєстр збитків. Громадяни, які постраждали через війну з рф після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заяву безкоштовно через «Дію».