Нацагентство перевірило 30% керівників ТЦК. Вісім працівників могли збагатитись на 265 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже перевірило третину посадовців керівного складу територіальних центрів комплектування (541 працівника із приблизно 1 700) і знайшло у восьми службовців ознаки незаконного збагачення на загальну суму в 265 мільйонів гривень.

Про це за результатами заслуханої доповіді НАЗК щодо результатів роботи на цьому напрямку повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна.

Щодо восьми працівників ТЦК, у яких виявили ознаки незаконного збагачення на 265 млн гривень, необґрунтованих активів на 6 млн гривень та недостовірних даних у декларації на 7 млн гривень, відомості і наявні матеріали передали до суду.

Триває перевірка способу життя ще 28 працівників і повна перевірка декларацій ще 5 посадовців керівного складу ТЦК.

Найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. У 2023 році йому повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень. У липні того ж року його затримали, а потім відправили під варту.

Ще одна справа стосується заступника начальника одного з ТЦК, який, за даними НАЗК, отримав на свою банківську карту близько 400 тисяч гривень від різних військовослужбовців і міг витратити ці гроші на власні потреби.

Решта висновків НАЗК стосується ознак корупційних порушень у представників ТЦК Одеси, Самбора, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Значна більшість перевірених керівників ТЦК несуть службу сумлінно.