Колишній військком Самбірщини задекларував шість квартир та новий Lexus. НАЗК підозрює його в незаконному збагаченні

Ексначальник Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Бабич задекларував 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. НАЗК вважає набуття цих статків необґрунтованим, оскільки подружжя придбало кілька квартир, ціна яких значно нижча ринкової, і загалом його доходи неспівставні з витратами.

Родина Бабичів задекларувала 8 377 000 гривень доходів:

1 836 000 — зарплата Сергія Бабича (у 2022 році його офіційна зарплата становила 636 тисяч гривень);

124 тисячі гривень — пенсія Сергія Бабича;

91 тисяча гривень — зарплата дружини, яка працює у Самбірській центральній районній лікарні;

6 312 000 гривень — спільний дохід подружжя від відчуження майна (продаж нерухомості та автівок: Toyota LC GRJ (2019 року) і Volkswagen E-Golf (2019 року).

Дружина Сергія, Ірина, при таких доходах придбала пʼять квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та паркомісце. Покупки здійснювалися протягом 2020—2022 років.

Згідно з декларацією Бабича, квартиру у Львові площею 70,4 кв. м його дружина придбала за мільйон гривень, а інші були значно дешевшими — у 2022 році обидві коштували по 600 тисяч гривень.

Найбільшим утримувачем нової сімейної нерухомості у 2023 році була донька Софія Бабич, яка у 2023 році стала власницею двох житлових будинків (259 м² за 700 тисяч гривень у Стрілковичах; 106 м² за 300 тисяч гривень у Самборі) та земельної ділянки (136 м² за 60 тисяч гривень у Самборі). Єдиний дохід дівчини — 13 тисяч гривень стипендії від Львівського національного університету. Усю нерухомість торік на неї переписав батько. У власності самого Бабича залишилось лише дві земельні ділянки.