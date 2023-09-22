У начальника Самбірського військкомату знайшли майно на понад 4,4 мільйона — він каже, що це заощадження

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило необґрунтовані активи у начальника Самбірського районного ТЦК на понад 4,4 мільйона гривень.

Упродовж 2020—2022 років військком разом із дружиною придбали кілька обʼєктів нерухомого майна.

Начальник ТЦК запевняє, що придбав усе на заощадження і на кошти, які подарувала мама — $42 тисячі.

Однак, проаналізувавши доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини перевищує 4,4 мільйона гривень.

Усі матеріали щодо військкома агентство передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.