Суд узяв під цілодобовий арешт заступника Самбірського ТЦК, який катував двох чоловіків

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК, який разом з іншим військовослужбовцем катував і утримував двох громадян. Засідання щодо іншого фігуранта побиття триває.

Суд обрав посадовцю цілодобовий домашній арешт терміном на 60 днів.

Працівники ДБР подали клопотання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як встановило слідство, заступник і військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували у приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

20 вересня обом військовослужбовцям повідомили про підозру в незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).