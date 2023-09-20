У військкоматі на Львівщині затримали двох працівників. Вони знущалися з чоловіка, аби той добровільно пройшов ВЛК

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та військовослужбовця-водія цього відділу. Обоє причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив чоловіка і при цьому погрожував йому зброєю.

Після публікації відео з побиттям ДБР розпочало розслідування цього інциденту. Слідчі встановили, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Наразі їм готують підозру в незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).