Міністр військового кабінету Ізраїлю пригрозив відставкою, якщо уряд не представить плану дій щодо війни в Газі

Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц висунув ультиматум премʼєр-міністрові Біньяміну Нетаньягу, погрожуючи вийти з коаліції. Він вимагає від уряду затвердити план дій щодо війни проти ХАМАС до 8 червня.

Про це пише The Times of Israel.

Ганц вважає, що війна проти ХАМАС в останні місяці «зійшла з курсу через боягузтво деяких ізраїльських лідерів».

Він вимагає, щоб військовий кабінет сформулював та затвердив план дій для досягнення шести стратегічних цілей:

повернення заручників;

повалення правління ХАМАС, демілітаризація сектора Гази та встановлення контролю Ізраїлю над Газою;

створення міжнародного цивільного механізму управління Газою, включно з американськими, європейськими, арабськими та палестинськими елементами;

повернення жителів півночі, які були евакуйовані через атаки «Хезболли», до своїх домівок до 1 вересня;

просування нормалізації відносин із Саудівською Аравією;

ухвалення рамок військової / державної служби, згідно з якими всі ізраїльтяни «будуть служити державі та робити внесок у національні зусилля».

Ганц заявив, якщо до 8 червня план не введуть у дію, то він виведе свою центристську партію з уряду та повернеться в опозицію.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців.

ООН уже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.