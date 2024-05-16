Президент Зеленський: Росія не зможе взяти Харків, якщо Україні нададуть два Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в України буде ще два ЗРК Patriot для протиповітряної оборони Харкова, росія не зможе взяти місто.
Про це він сказав в інтервʼю ABC News.
«Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків», — сказав Зеленський.
Він зазначив, що за останні кілька днів загинули або дістали поранень сотні людей на Харківщині.
На запитання журналістів про те, чи вважає він, що США винні в поточній ситуації у Харкові, Зеленський заявив, що «винен увесь світ».
«Це винен увесь світ. Вони дали можливість путіну окупувати українські території. Але тепер світ може допомогти», — сказав він.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, яка пройшла зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві, Зеленський сказав, що «діалог — це добре, але зараз Україні необхідна допомога».
«Усе, що нам потрібно, — це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть», — сказав він.
- Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області. За словами Зеленського, Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.
- 14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен на тлі нового російського наступу на Харківщину прибув із неоголошеним візитом до Києва. Під час зустрічі з держсекретарем США президент Зеленський наголосив, що наразі Україні потрібні дві системи Patriot — для Харкова та Харківщини.
- Напередодні Bloomberg з посиланням на джерела писав, що США планують відправити українському війську ще одну батарею системи ППО Patriot разом із радарами.
- Від початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, усі ракети можуть збивати лише американські ЗРК Patriot, яких в українських військових лише три. Наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський говорив, що передача Києву десяти ЗРК Patriot кардинально змінила б ситуацію у війні. У квітні він сказав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, аби повністю закрити небо від повітряних атак. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною.