Bloomberg: США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot

США планують відправити українському війську ще одну батарею системи ППО Patriot разом із радарами. Європейські союзники України також думають над поставкою додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею протиповітряної оборони Patriot, щоб українські захисники могли відбивати російські повітряні напади.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський інформував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який був з візитом у Києві, що лише для захисту Харкова й Харківської області потрібні дві системи Patriot.

Гроші на нову систему Patriot, ймовірно, візьмуть з пакета допомоги в розмірі $61 мільярд, нещодавно підписаного Байденом.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Сполучені Штати спонукають союзників відправляти Patriot в Україну як «найпріоритенішу справу».