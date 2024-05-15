«Поширення такої дезінформації дискредитує військових»: голова Харківської ОДА відповів на вкиди про відсутність фортифікацій

Після початку нового наступу росіян на Харківщину 10 травня в соцмережах активно поширювали інформацію про нібито відсутність фортифікацій вздовж ділянки кордону на Харківському напрямку.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що всі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою («зуби дракона») розраховані на 2023-2024 роки. За його словами, поставлені військовими завдання за 2023 рік виконані на 100%, про що є відповідні висновки контролюючих органів.

Синєгубов каже, що частину робіт за планом розпочали виконувати вже у 2024 році, але на деяких ділянках роботи призупинили через постійні обстріли — «їх виконають, коли фізично для цього буде можливість».

Напередодні аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони, поширив знімок з околиць Липців Харківської області. У підписі зазначили, що на фото зображені загородження, які «зі слів бійців, лежать без діла з літа 2023 року».

DeepState / Telegram

За словами голови Харківської ОВА Синєгубова, на світлинах зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Він каже, що ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу.

«Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б «за словами деяких блогерів» могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт», — сказав Синєгубов.

Голова Харківської ОДА нагадав, що в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ почали активно поширюватися різні повідомлення: від нібито відсутності влади в області й захоплення Вовчанська до нібито ремонтів доріг на Вовчанськ за майже 400 мільйонів гривень і власне відсутності фортифікацій і так далі.

«Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ», — сказав Синєгубов.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді захопили в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, а деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.