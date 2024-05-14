Уряд призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Кабінем міністрів України тимчасово поклав виконання обовʼязків очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури на їхніх перших заступників.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Обовʼязки міністра аграрної політики та продовольства України тимчасово поклали на Тараса Висоцького. До цього він працював першим заступником очільника Мінагрополітики.

Тим часом обовʼязки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України тимчасово виконуватиме Василь Шкураков. Він був першим заступником голови Мініфраструктури.

9 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Того ж дня парламент відправив у відставку віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.