Рада відправила у відставку віцепремʼєра Кубракова

Верховна Рада 9 травня звільнила Олександра Кубракова з посади віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 272 депутати. Самого Кубракова в залі під час голосування не було.

Напередодні, 8 травня, «Українська правда» писала, що народні депутати зі «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремі відомства.

За словами джерел УП, пропозицію висловили члени комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, оскільки нібито відомство «провалило регіональну політику».

Комітет запропонував утворити Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Це підтримав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні фракції, зазначили у виданні.

Сам Кубраков напередодні голосування заявив, що керівництво фракції та Шмигаль з ним це рішення не обговорювали й на засідання фракції та профільного комітету не запрошували.