Парламент звільнив Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики України

Верховна Рада 9 травня звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 273 нардепи, один був проти, 11 утрималися. Перед звільненням Сольський виступив у Верховній Раді із звітом про роботу.

Наприкінці квітня 2024 року Сольський отримав підозру в незаконному заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і в спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Йому загрожує до 12 років увʼязнення. 26 квітня Сольскому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак того ж дня за нього внесли заставу, тож Сольський продовжив виконувати свої обовʼязки.

Сольський каже, що справа стосується 2017—2018 років, коли він був адвокатом і не обіймав держпосад. Він стверджує, що йдеться про спір між державними підприємствами та військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.