Міністру аграрної політики Сольському вручили підозру в незаконному заволодінні землею

Ексголові аграрного комітету Верховної Ради та чинному міністру вручили підозру в незаконному заволодінні землею, повідомило НАБУ.

За даними слідства, посадовця викрили на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і на спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Хоч НАБУ не називає імені підозрюваного, джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Миколу Сольського — міністра аграрної політики та продовольства України.

НАБУ

За версією слідства, Сольський організував злочинну групу, до якої входили посадовці Держгеокадастру та люди, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

НАБУ стверджує, що у 2017—2021 роках підозрювані заволоділи 1 250 земельними ділянками на Сумщині загальною площею 2 493 га — на той час вони коштували понад 291 мільйон гривень. Підозрювані також хотіли заволодіти 3 282 га землі вартістю приблизно 190 мільйонів гривень, однак їм завадили правоохоронці, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

За версією слідства, підозрювані знищили документи, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через відсутність цих документів обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Далі майно передавали наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну ділянку. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольському вручили підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах під час воєнного стану— ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і з конфіскацією майна. Правоохоронці вручають підозри й іншим учасникам схеми.