ООН: Через посилення ізраїльських бомбардувань з Рафаху виїхали 80 тисяч людей

Близько 80 тисяч людей покинули Рафах з 6 травня на тлі посилення ізраїльських бомбардувань. Більшість з них уже були внутрішніми переселенцями.

Про це повідомила ООН.

Агентство ООН у справах палестинських біженців додало, що вони тепер виїжджають із усім, що можуть перевезти «автомобілями, вантажівками, (на) мотоциклах і возах з віслюками». Лише протягом 8 травня понад 47 500 людей залишили свої притулки в Рафаху.

Директор Всесвітньої продовольчої програми Метью Холлінгворт зазначив, що головний склад агентства «зараз недоступний». Тому за останні два дні до півдня сектора Гази допомога не надходила. Запасів їжі вистачить на один-три дні. Також закінчуються запаси палива.

Контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом поблизу Рафаху, який є головним пунктом вʼїзду допомоги в Газу, уже відкрили. Однак ситуація із продовольством досі залишається критичною.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

ООН уже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.