Австрійський банк Raiffeisen відмовився від угоди з російським олігархом Дерипаскою після тиску США

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) після інтенсивного тиску з боку США відмовився від купівлі акцій компанії, повʼязаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою.
Про це пише Reuters.
Інформація про відмову від угоди зʼявилась після декількох тижнів тиску щодо плану австрійського банку купити частку в будівельній групі Strabag.
У банку заявили, що під час нещодавніх переговорів із відповідними органами Raiffeisen Bank International не зміг отримати необхідні умови для продовження запропонованої угоди.
За словами джерел Reuters, план з купівлі акцій потрапив під критику з боку Мінфіну США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями. Це посилило напруженість у відносинах між Вашингтоном і RBI, який вже перебуває під пильною увагою з боку американського Агентства з контролю за дотриманням санкцій.
Хоча сам Дерипаска заперечує звʼязок зі Strabag, американські чиновники підозрювали, що він отримає вигоду від продажу акцій компанії. А деякі австрійські чиновники приватно застерігали банк від угоди, вважаючи, що вона може бути оголошена порушенням санкцій.
Strabag — одна з найбільших будівельних компаній Європи, яка побудувала Олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі та елітні квартири в Москві.
- У березні 2023 року австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшити активність у росії.
- Raiffeisen Bank International у 2023 році сплатив до бюджету рф €464 мільйони податку. Прибутки RBI в росії зросли понад утричі — до €1,8 мільярда в період з 2021 по 2023 рік, що становить половину загального прибутку австрійської групи.