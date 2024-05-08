Австрійський банк Raiffeisen відмовився від угоди з російським олігархом Дерипаскою після тиску США

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) після інтенсивного тиску з боку США відмовився від купівлі акцій компанії, повʼязаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це пише Reuters.

Інформація про відмову від угоди зʼявилась після декількох тижнів тиску щодо плану австрійського банку купити частку в будівельній групі Strabag.

У банку заявили, що під час нещодавніх переговорів із відповідними органами Raiffeisen Bank International не зміг отримати необхідні умови для продовження запропонованої угоди.

За словами джерел Reuters, план з купівлі акцій потрапив під критику з боку Мінфіну США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями. Це посилило напруженість у відносинах між Вашингтоном і RBI, який вже перебуває під пильною увагою з боку американського Агентства з контролю за дотриманням санкцій.

Хоча сам Дерипаска заперечує звʼязок зі Strabag, американські чиновники підозрювали, що він отримає вигоду від продажу акцій компанії. А деякі австрійські чиновники приватно застерігали банк від угоди, вважаючи, що вона може бути оголошена порушенням санкцій.

Strabag — одна з найбільших будівельних компаній Європи, яка побудувала Олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі та елітні квартири в Москві.