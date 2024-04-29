FT: Західні банки в росії минулого року сплатили Кремлю €800 мільйонів податків

Найбільші західні банки, які залишилися в росії, сплатили Кремлю понад €800 мільйонів податків 2023 року. Це в чотири рази більше, ніж у довоєнний період.

Про це пише Financial Times.

Сім найбільших європейських банків за розміром активів у росії — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад €3 мільярди у 2023 році.

Ці прибутки були втричі більшими, ніж у 2021 році, і частково були отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.

Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько €800 мільйонів податків порівняно з €200 мільйонами у 2021 році, як показує аналіз FT. Це відбулося на додаток до прибутків американських кредиторів, таких як Citigroup і JPMorgan.

Податки, сплачені європейськими банками, еквівалентні приблизно 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету росії на 2024 рік.

Іноземні кредитори виграли не лише від підвищення процентних ставок, а й від міжнародних санкцій проти російських банків. Такі заходи позбавили їхніх конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем і підвищили привабливість західних банків для клієнтів у країні.

Більше половини податкових платежів європейських банків припадає на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність у росії серед іноземних кредиторів. Прибутки RBI в росії зросли більш ніж утричі — до €1,8 мільярда в період з 2021 по 2023 рік, що становить половину загального прибутку австрійської групи.