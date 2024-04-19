Reuters: Європейський центробанк хоче змусити UniCredit вийти з ринку рф

Європейський центральний банк (ЄЦБ) готовий наказати італійському банку UniCredit кардинально скоротити свій бізнес з росією.
Про це агентству Reuters повідомили два джерела.
Вимоги до другого за величиною європейського банку в росії будуть схожі на вимоги ЄЦБ до австрійського Raiffeisen Bank International — найбільшого західного банку, що працює в країні.
Raiffeisen Bank International напередодні заявляв, що ЄЦБ хоче, щоб банк скоротив кредитування й платежі в росії у встановлені терміни.
Після місяців обговорень ЄЦБ має намір направити UniCredit відповідне юридично обовʼязкове розпорядження. Це передостанній крок перед тим, як ЄЦБ зможе накласти санкції, такі як штрафи.
Офіційне попередження ЄЦБ на адресу UniCredit дасть банку останню можливість запобігти процедурі примусового стягнення з боку наглядового органу.
- У середині січня The Financial Times писав, що понад 40 західних банків не можуть покинути російський ринок на прийнятних умовах через указ президента рф путіна. Він передбачає, що на будь-які угоди про продаж чи купівлю банків потрібен дозвіл влади.
- Водночас австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.
- У травні EUobserver писав, що Європейський Союз планує допомогти європейським компаніям вийти з російського ринку, щоб ті не фінансували своїми податками повномасштабну війну рф проти України.