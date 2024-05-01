Reuters: Австрія застерігає банк Raiffeisen від угоди з російським олігархом Дерипаскою

Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди, повʼязаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

RBI, найбільший західний банк в росії, хоче за €1,5 мільярда купити частку в будівельній групі Strabag, повʼязаній з Дерипаскою. Ця спірна угода поновила міжнародний тиск на австрійського кредитора.

Останніми тижнями представники австрійського Центрального банку попереджали RBI про цю угоду, застерігаючи, що вона може мати негативні наслідки, якщо США накладуть на банк штрафні санкції, кажуть джерела.

Центральний банк відповідає за нагляд за дотриманням західних санкцій в Австрії, а також стежить за загальною фінансовою стабільністю.

Інші австрійські урядовці теж приватно застерігали банк від продажу, вважаючи, що це може бути оголошено порушенням санкцій.

Один зі співрозмовників Reuters сказав, що американська влада попередила RBI, що вони не можуть дати згоди на угоду і можуть накласти штраф, якщо банк буде наполягати на ній.

Достеменно незрозуміло, яким може бути це покарання, проте влада США має право оштрафувати банк або навіть піти на радикальний крок — припинити доларові платежі.

Представник RBI заявив, що «придбання акцій Strabag залишається предметом перевірки на відповідність вимогам законодавства», і додав, що банк «не купуватиме акції ні у Дерипаски, ні у будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи, що підпадає під санкції».