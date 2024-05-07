Кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси 1С

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С, яка спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у спецслужбі.

Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud.

Користувачі сервісів масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та серверів, а також пишуть про неспроможність служб підтримки атакованої компанії відновити доступ до оплачених ресурсів. При цьому адміністратори публічних сторінок 1С «чистять» негативні коментарі.

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