Фахівці ГУР зламали Міноборони рф і отримали доступ до секретних документів

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України зламали Міноборони рф і отримали доступ до його серверів, а ще до софту, шифрів і секретних документів.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Українська спецслужба володіє наказами, звітами, розпорядженнями, доповідями та іншими документами, які циркулювали між приблизно 2 000 структурними одиницями Міноборони росії. Ще українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони рф.

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Це дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок. Кіберфахівці ідентифікували генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів Міноборони рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів — усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «Бюрократъ».

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилася службова документація заступника міністра оборони рф Іванова Тимура Вадимовича. Цей заступник міністра оборони рф Сергія Шойгу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.