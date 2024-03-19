ГУР та активісти кібератакували росію

Головне управління розвідки разом з активістами групи ВО Team кібератакували російські державні й приватні структури.
Про це пише пресслужба ГУР МО.
Ось результати кібератак з 11 до 18 березня:
- атакували ресурси ПАТ «Ростелеком», вивели з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю рф;
- отримали доступ до системи електронного документообігу «Уряду Бєлгородської області», зробили фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
- атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Бєлзнак»;
- атакували та знищили інформаційні ресурси «Муніципальної бюджетної установи Старооскольского міського багатогалузевого виробничого обʼєднання комунального господарства»;
- атакували та знищили інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко»;
- захопили та знищили серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера 1Gb.ru та десятків тисяч вебсайтів, які він обслуговував;
- вивели з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у «Центрі управління міським автоелектротранспортом» у Новосибірську.
Збитки можуть обчислюватися сотнями тисяч доларів.