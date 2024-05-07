Три матеріали «Бабеля» потрапили до короткого списку конкурсу «Честь професії»

Журі та відбіркова комісія конкурсу професійної журналістики «Честь професії» оголосили шортліст фіналістів у шести основних номінаціях та пʼяти спецномінаціях. Цього року вони обирали фіналістів з 1 240 матеріалів таких видань, як «Бабель», «Радіо Свобода», hromadske.ua, «Свої» та багатьох інших.

До переліку потрапили три матеріали журналістів «Бабеля» в наступних номінаціях:

Номінація «Найкраще новинне висвітлення резонансної події» — Ганна Мамонова: «Що відбувалося в Грозі перед тим, як туди влучила російська ракета. І як брати Мамони, яких СБУ вважає навідниками, стали колаборантами — реконструкція»;

Номінація «Найкраще новинне висвітлення резонансної події» — Олександр М’ясищев: «У ніч на 1 червня через зачинене укриття в Києві загинули люди. Офіс президента звинувачує в цьому Кличка, мер — президента, а в СІЗО сидить сторож. Хто він і до чого тут комунізм — пояснюємо».

Номінація «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів та журналістської етики під час війни» — Олександр М’ясищев: «Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)».

Повний перелік фіналістів — тут.

Церемонія нагородження п’ятнадцятого конкурсу «Честь професії» відбудеться цьогоріч 30 травня.