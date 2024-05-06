Ізраїль починає операцію в місті Рафах у секторі Гази. Армія розкидає листівки із закликом до цивільних евакуюватися

Ізраїльські війська починають операцію в місті Рафах на півдні сектора Гази, щоб завдати останнього і вирішального удару по палестинському руху ХАМАС.
Про це повідомляють керівництво Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і The Times of Israel.
ЦАХАЛ у понеділок, 6 травня, почав розкидати над Рафахом листівки, в яких закликає цивільних палестинців евакуюватись до гуманітарної зони в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс на півдні Гази — там їм, як запевняє армія, нададуть гуманітарну допомогу. Поки до евакуації закликають населення східних районів Рафаху, що межують з ізраїльським кордоном. ЦАХАЛ розділив місто на сектори, а в листівках показав маршрути виходу до безпечних зон.
За різними оцінками, в Рафаху наразі перебувають понад мільйона палестинців. В зоні, з якої ЦАХАЛ хоче евакуювати зараз, близько 100 тисяч людей.
Вночі міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном, в який сказав, що «Ізраїлю не залишилося іншого вибору, окрім як розпочати наступ на Рафах».
Міністр детально розповів Остіну про «багато зусиль, які держава Ізраїль докладає для досягнення [угоди] щодо звільнення заручників і тимчасового припинення вогню, але на даному етапі ХАМАС відмовляється від будь-якої пропозиції, яка б дозволила це».
Ізраїльські чиновники заявили, що ХАМАС наразі має шість батальйонів, що залишилися в секторі Гази. З них чотири — в місті Рафах. Інші два в таборах Нусейрат і Дейр-ель-Балах.
Обстріли та удари авіації
В неділю, 5 травня, бойовики ХАМАС обстріляли в секторі Гази ізраїльські війська. Десять снарядів випустили з міста Рафах. Загинули троє військових ЦАХАЛ. У відповідь армія Ізраїлю вночі і зранку завдала кілька авіаударів по обʼєктах у Рафаху.
Підконтрольне ХАМАС палестинське Міністерство охорони здоровʼя заявило, що від цих ударів загинули 16 людей, в тому числі одна дитина.
ЦАХАЛ заявляє, що бʼє по обʼєктах бойовиків.
Станом на 6 травня, Ізраїль стверджує, що він ліквідував понад 13 тисяч бойовиків у Газі, а також близько тисячі в Ізраїлі в перші дні атаки після 7 жовтня.
Міністерство охорони здоровʼя Гази повідомляє, що понад 34 тисячі палестинців були вбиті під час ізраїльського наступу. Ця цифра неофіційна і не може бути підтверджена, оскільки відомство записує у втрати як цивільних, так і бійців ХАМАС і союзних угрупувань.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
- У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.
- За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.
- 7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». В середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.
- ООН уже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.