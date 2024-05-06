МВС росії оголосило в розшук ще низку українських політиків. У списку Арсен Аваков, Олексій Данілов, Павло Клімкін та інші

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук ще низку українських колишніх топполітиків.

Про це повідомляє видання «Настоящее время» із посиланням на базу даних відомства.

У списку колишній секретар Рада національної безпеки і оборони Олексій Данілов, експремʼєр-міністр Володимир Гройсман, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, екскерівник антитерористичного центру при Службі безпеки Василь Крутов, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Більшості з них закидають статті Кримінального кодексу, але які саме — невідомо. Данілов і Аваков внесені до списку «терористів і екстремістів» Росфінмоніторингу.