Кирила Буданова оголосили в розшук у росії

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Про це повідомляють російські державні інформагенції з посиланням на відомство і публікують його картку розшуку. У ній сказано, що Буданову закидають статтю Кримінального кодексу, але яку саме — не уточнюють.

Ще у квітні 2023 року суд у Москві заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинуватили у створенні терористичного угруповання та зберіганні зброї. Російські медіа припускали, що справа стосується вибуху на Кримському мосту. Федеральна служба безпеки рф відкрито звинувачувала керівника ГУР в організації вибуху.

У жовтні Слідчий комітет росії заочно звинуватив Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу та командира 383 полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Бурденюка у «терактах» на російській території.