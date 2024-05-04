У МЗС України зреагували на російське оголошення в розшук президента Зеленського

У Міністерстві закордонних справ Україні зреагували на те, що російське МВС оголосило в розшук президента Володимира Зеленського.

«Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, які ще новини призведуть до привернення уваги», — написали в пресслужбі.

Також у МЗС нагадали, що тим часом розпорядження Міжнародного кримінального суду на арешт за підозрою у вчиненні воєнних злочинів реальне, і воно діє у 123 державах світу.