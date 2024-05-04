МВС росії оголосило в розшук Зеленського і Порошенка

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського і народного депутата, пʼятого президента України Петра Порошенка.

Про це пишуть російські державні інформагенції з посиланням на відомство і публікують їхні картки розшуку.

Володимира Зеленського розшукують у кримінальній справі, але в якій — не уточнюють. Коли саме президента внесли в базу, теж невідомо.

Також у кримінальній справі розшукують і Петра Порошенка.

Російське МВС регулярно вносить до своїх баз розшуку політиків і міжнародних діячів, як-от прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт путіна. А ще суддів МКС Томоко Акане й Розаріо Сальваторе Айталу.

До того ж МВС росії оголосило у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Ще у квітні 2023 року суд у Москві заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинуватили у створенні терористичного угруповання та зберіганні зброї. Російські медіа припускали, що справа стосується вибуху на Кримському мосту. Федеральна служба безпеки рф відкрито звинувачувала керівника ГУР в організації вибуху.