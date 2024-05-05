Аxios: США вперше з початку війни в Газі призупинили поставки боєприпасів до Ізраїлю

США минулого тижня призупинили поставки боєприпасів до Ізраїлю. Це сталося вперше з моменту нападу палестинського руху ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.
Про це пише Axios із посиланням на двох ізраїльських посадовців.
Офіційно про таке рішення Вашингтон не оголошував. В ізраїльському уряді серйозне занепокоєння, причини такого рішення США вони не знають. Проте, така ситуація відбувається на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших боїв у секторі Гази. Зокрема на рішення США міг вплинути план Ізраїлю вторгнутись у місто Рафах, що межує з Єгиптом.
В останні дні ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу наголошував на тому, що вторгнення в Рафах відбудеться незалежно від того, чи домовиться Тель-Авів з ХАМАС про звільнення заручників.
Адміністрація Джо Байдена ж перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із Демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення американською зброєю. Це «мінусує бали» Байдена на майбутніх президентських виборах.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
- У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.
- За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.
- 7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». В середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються у місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.
- ООН вже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.