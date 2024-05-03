МЗС опублікувало рекомендації українцям в Грузії у звʼязку з протестами через закон про «іноагентів»

Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендації для українців у Грузії у звʼязку з протестами проти ухвалення законопроєкту про «іноагентів».

МЗС рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей у місті, не брати участі у зібраннях, демонстраціях, дотримуватися правил перебування іноземців у країні, а також враховувати повідомлення ЗМІ та місцевих органів влади.

У разі, якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або якщо виникли обставини, які вимагають невідкладного консульського реагування, рекомендовано звернутися до посольства України в Грузії за телефоном гарячої лінії: +995 595 082 288.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів. Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички із силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитися від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.

1 травня законопроєкт підтримали в другому читанні і відправила на третє. Після цього в Тбілісі поновилися протести.