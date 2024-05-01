У Грузії поновилися протести після ухвалення законопроєкту про «іноагентів»

У столиці Грузії — Тбілісі — люди знову вийшли на мітинги проти законопроєкту про «іноагентів», який грузинський парламент увахлив у другому з трьох читань. Силовики розганяють протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети.

Про це передає «Ехо Кавказу».

Протестувальники вийшли з плакатами й вигуками «Ні російському закону», «Раби», «Росіяни» до будівлі парламенту. Вони закликають відкликати спірний законопроєкт.

Співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії використовують проти мітингарів спецзасоби, перцеві спреї та водомети. У відомстві заявляють, що протестувальники поводилися агресивно.

Приводом до нового протесту стало те, що парламент Грузії затвердив законопроєкт про «іноагентів» у другому читанні і запланував провести третє фінальне 17 травня.