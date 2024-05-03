Білий дім США вважає, що росія порушує обмеження ООН на постачання нафти до Північної Кореї

Росія постачає очищену нафту до Північної Кореї в обсягах, які перевищують ліміти, встановлені Радою безпеки ООН. Вашингтон готується запровадити нові санкції проти причетних до цього.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі на брифінгу з журналістами.
ООН встановила річний ліміт на постачання нафтопродуктів для КНДР на рівні 500 тисяч барелів. Це зробили, щоб боротися з ядерною програмою Пхеньяну.
Лише в березні росія відправила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів очищеної нафти. Вона може робити це нескінченно довго завдяки близькості російських і північнокорейських торгових портів.
Поставка відбулася на наступний день після того, як групу експертів ООН, що спостерігала за виконанням санкцій проти Північної Кореї, розпустили, бо росія заблокувала відновлення її роботи.
Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати вводитимуть санкції проти всіх, хто сприяє передачі зброї та нафтопродуктів між рф та Північною Кореєю. США працюватимуть з Австралією, Європейським Союзом, Японією, Новою Зеландією, Південною Кореєю та Великою Британією для подальших обмежень через поставки нафти.
«Дії росії є безпрецедентними для постійного члена Ради безпеки ООН, вони порушують давні послідовні зусилля Радбезу ООН щодо підтримки денуклеаризації та нерозповсюдження ядерної зброї», — резюмував Кірбі.
- У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше від листопада 2022 року. Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію.
- 4 січня 2024 року західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні. 10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.
- 23 лютого 2024 року ГУР заявив, що Північна Корея передала росії півтора мільйона артилерійських боєприпасів.
- Financial Times писав, що росія постачає нафту напряму до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, а натомість отримує контейнери зі зброєю, зокрема з боєприпасами.