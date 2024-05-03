Білий дім США вважає, що росія порушує обмеження ООН на постачання нафти до Північної Кореї

Росія постачає очищену нафту до Північної Кореї в обсягах, які перевищують ліміти, встановлені Радою безпеки ООН. Вашингтон готується запровадити нові санкції проти причетних до цього.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі на брифінгу з журналістами.

ООН встановила річний ліміт на постачання нафтопродуктів для КНДР на рівні 500 тисяч барелів. Це зробили, щоб боротися з ядерною програмою Пхеньяну.

Лише в березні росія відправила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів очищеної нафти. Вона може робити це нескінченно довго завдяки близькості російських і північнокорейських торгових портів.

Поставка відбулася на наступний день після того, як групу експертів ООН, що спостерігала за виконанням санкцій проти Північної Кореї, розпустили, бо росія заблокувала відновлення її роботи.

Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати вводитимуть санкції проти всіх, хто сприяє передачі зброї та нафтопродуктів між рф та Північною Кореєю. США працюватимуть з Австралією, Європейським Союзом, Японією, Новою Зеландією, Південною Кореєю та Великою Британією для подальших обмежень через поставки нафти.

«Дії росії є безпрецедентними для постійного члена Ради безпеки ООН, вони порушують давні послідовні зусилля Радбезу ООН щодо підтримки денуклеаризації та нерозповсюдження ядерної зброї», — резюмував Кірбі.