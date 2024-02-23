ГУР: Північна Корея поставила в росію півтора мільйона артилерійських боєприпасів

Північна Корея відправила в росію півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Утім, це не дуже якісні, старі снаряди 1970—1980-х років.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтервʼю Інтерфакс-Україна.
«На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта перед застосуванням потребують відновлення або перевірки. У чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і певні технології взамін, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс», — сказав Скібіцький.
Також у ГУР підтвердили, що росіяни пускали північнокорейські ракети по Україні. Зазначають, що ця балістична ракета несе великий заряд — понад пів тонни.
«Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 чи це «Іскандер», а характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо — за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу взяли російську розробку «Іскандер», — зазначив Скібіцький.
У ГУР вважають, що росіяни пообіцяли надати певні додаткові технології для того, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння.
«Це вкотре підтверджує, що в росії недостатньо потужностей, щоб стрімко нарощувати виробництво ракетного озброєння. Інакше б вони не зверталися до Північної Кореї», — додав Скібіцький.
- У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше від листопада 2022 року. Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію.
- 4 січня 2024 року західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки. 10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.
- 16 лютого генпрокурор заявив, що російські війська вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети NK-23 виробництва КНДР. Це дані за період з 30 грудня 2023-го по 7 лютого 2024 року. Ракети атакували Запоріжжя, Київ, Харків, міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Загалом вони вбили 14 цивільних, ще понад 70 людей поранили.
- Слідчі британської організації з дослідження зброї Conflict Armament Research знайшли в залишках північнокорейської балістичної ракети, якою рф била по Україні, сотні компонентів, вироблених у США і ЄС. Більшість із цих деталей виробили протягом останніх трьох років, зазначається у звіті.