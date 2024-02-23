ГУР: Північна Корея поставила в росію півтора мільйона артилерійських боєприпасів

Північна Корея відправила в росію півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Утім, це не дуже якісні, старі снаряди 1970—1980-х років.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

«На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта перед застосуванням потребують відновлення або перевірки. У чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і певні технології взамін, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс», — сказав Скібіцький.

Також у ГУР підтвердили, що росіяни пускали північнокорейські ракети по Україні. Зазначають, що ця балістична ракета несе великий заряд — понад пів тонни.

«Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 чи це «Іскандер», а характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо — за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу взяли російську розробку «Іскандер», — зазначив Скібіцький.

У ГУР вважають, що росіяни пообіцяли надати певні додаткові технології для того, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння.

«Це вкотре підтверджує, що в росії недостатньо потужностей, щоб стрімко нарощувати виробництво ракетного озброєння. Інакше б вони не зверталися до Північної Кореї», — додав Скібіцький.