Північнокорейська ракета, випущена росією по Україні, містила деталі з Європи та США

Північнокорейська балістична ракета, якою рф минулого місяця вдарила по Харкову, містить сотні компонентів, вироблених американськими та європейськими компаніями. До того ж більшість із цих деталей виробили протягом останніх трьох років.

Про це йдеться у звіті британської організації з дослідження зброї Conflict Armament Research (CAR).

Слідчі CAR дослідили 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, яку вилучили в січні в Харкові. Експерти виявили, що 75% деталей розробили та продали компанії, зареєстровані у США. Водночас 16% компонентів виготовили компанії, зареєстровані в Європі, ще 9% — підприємства з реєстрацією в Азії.

Ці деталі здебільшого стосуються навігаційної системи ракети, вони можуть бути повʼязані із 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані.

Про прямі поставки запчастин поки що не йдеться, оскільки цьому немає доказів. Імовірно, КНДР закупила західні компоненти через посередників — в обхід санкцій.