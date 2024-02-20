Північнокорейська ракета, випущена росією по Україні, містила деталі з Європи та США

Північнокорейська балістична ракета, якою рф минулого місяця вдарила по Харкову, містить сотні компонентів, вироблених американськими та європейськими компаніями. До того ж більшість із цих деталей виробили протягом останніх трьох років.
Про це йдеться у звіті британської організації з дослідження зброї Conflict Armament Research (CAR).
Слідчі CAR дослідили 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, яку вилучили в січні в Харкові. Експерти виявили, що 75% деталей розробили та продали компанії, зареєстровані у США. Водночас 16% компонентів виготовили компанії, зареєстровані в Європі, ще 9% — підприємства з реєстрацією в Азії.
Ці деталі здебільшого стосуються навігаційної системи ракети, вони можуть бути повʼязані із 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані.
Про прямі поставки запчастин поки що не йдеться, оскільки цьому немає доказів. Імовірно, КНДР закупила західні компоненти через посередників — в обхід санкцій.
- У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше від листопада 2022 року. Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію.
- 4 січня 2024 року західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки. 10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.
- 16 лютого генпрокурор заявив, що російські війська вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети NK-23 виробництва КНДР. Це дані за період з 30 грудня 2023-го по 7 лютого 2024 року. Ракети атакували Запоріжжя, Київ, Харків, міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Загалом вони вбили 14 цивільних, ще понад 70 людей поранили.