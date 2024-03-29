Росія ветувала поновлення роботи групи ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти Північної Кореї

Під час голосування в Раді безпеки ООН росія скористалася правом вето як постійний член і заблокувала поновлення роботи групи експертів, які роками стежили за дотриманням санкцій проти Північної Кореї.

Про це пише BBC.

У 2006 році Рада безпеки ООН наклала на Пхеньян санкції за його ядерну програму. Ці обмеження продовжать діяти, але групу експертів, створена для моніторингу порушень, тепер розформують.

Лише росія ветувала поновлення роботи цієї групи, решта 13 країн були за, а Китай утримався. Це відбулося на тлі того, що минулого тижня комісія заявила, що досліджує, чи не порушила росія санкції, купуючи північнокорейську зброю, як-от балістичні ракети, для війни в Україні.

Вето росії засудили США, Велика Британія, Південна Корея та інші західні союзники. Вашингтон, Лондон і Париж заявили Радбезу ООН, що росія змусила замовкнути групу експертів, бо та почала повідомляти про кремлівські порушення.